МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в дальневосточном регионе России федерального дорожного агентства объявила аукцион по поиску подрядчика по реконструкции участка трассы А-370 "Уссури" в Приморском крае, следует из данных сайта госзакупок.

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" — от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск — Владивосток км 305 — км 335, Приморский край", — указывается в документе объект закупки.

Заявки предлагается подавать до 9.00 мск 3 марта. Планируется, что работы должны быть выполнены до 20 сентября 2024 года. Начальная цена составляет более 4,8 миллиарда рублей.

По данным Росавтодора, федеральная трасса А-370 "Уссури" – единственная автодорога с твердым покрытием, обеспечивающая автомобильное сообщение между Хабаровским и Приморским краями. Протяженность трассы — 752 километра. Автодорога связывает между собой два краевых центра — Хабаровск и Владивосток.