ВЛАДИВОСТОК, 12 фев /ПРАЙМ/. Аэропорт Владивостока, где ранее ряд рейсов задерживались из-за тумана, начал принимать самолеты, следует из онлайн-табло авиаузла.

Ранее в аэропорту сообщили, что из-за тумана рейс из Красноярска задерживается, самолет ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс из Новосибирска также ушел на Хабаровск. Задерживались рейсы из Южно-Сахалинска, три из Хабаровска, один из Москвы.

Согласно информации на сайте аэропорта, во Владивосток уже прибыли рейсы из Иркутска, Хабаровска, Москвы, Южно-Сахалинска.