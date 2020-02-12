МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Власти Москвы планируют в 2020 году организовать еще 40 километров выделенных полос, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"В 2020 году мы планируем организовать ещё 40 километров выделенных полос. "Выделенки" – это мировая практика, и в Москве они доказали свою эффективность", — сообщил Ликсутов.

Заммэра отметил, что благодаря им городской транспорт получает приоритет, который позволяет избежать до 90% причин сбоев и задержек в движении. Количество ДТП на выделенных полосах снижается до 25%.

Ликсутов добавил, что московские автобусы-экспрессы перевезли около 6 миллионов пассажиров с начала текущего года. Каждый день ими пользуются более 180 тысяч человек.

"Экспрессы – это хорошая альтернатива метро, чтобы доехать из отдаленных районов в центр Москвы. Транспорт обеспечивает скоростное сообщение между станциями метро, МЦК и МЦД. Интервалы движения автобусов в часы пик не превышают 10 минут, почти 100% рейсов выполняются точно по расписанию", — рассказал Ликсутов.

По его словам, маршруты экспрессов проходят преимущественно по выделенным полосам с минимальным количеством остановок – это позволяет пассажирам добраться до пункта назначения быстро и удобно.

Сегодня в Москве действует 14 экспрессных маршрутов.