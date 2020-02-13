МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Первые четыре заказа на строительство малотоннажных судов по программе субсидирования 30% размещены на судостроительном заводе в Амурской области, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Ранее правительство подписало постановление, согласно которому рыбопромысловые компании смогут рассчитывать на возмещение из федерального бюджета 30% стоимости нового судна при условии размещения судостроительного заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна в целях рыболовства в течение пяти лет под флагом РФ. В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на строительство мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов предусмотрено 1,380 миллиарда рублей.

"Субсидирование 30% строительства мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов. Четыре заказа на строительство малотоннажных судов уже размещены на судостроительном заводе в Амурской области. Еще по 10 — заказчики определяются с выбором судостроительной верфи", — сказал министр.