МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Россия выработает технологию обслуживания транзитных рейсов из Китая, делающих технические или вынужденные посадки на ее территории, сообщает Росавиация.

"Росавиацией совместно с Роспотребнадзором в адрес Межрегиональных территориальных управлений Росавиации и аэропортов прямого подчинения направлена телеграмма о необходимости выработки технологий обслуживания транзитных рейсов иностранных авиакомпаний из пунктов Китая с иностранными гражданами на борту в случае совершения технических или вынужденных посадок в аэропортах на территории России", — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что пассажиров с признаками коронавирусной инфекции в московском аэропорту "Шереметьево", куда прилетают все пассажиры из Китая, по состоянию на 15.00 мск 13 февраля не выявлено. Задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет.