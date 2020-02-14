МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/, Дарья Ураева. Власти Якутии взаимодействуют с федеральным Минтрансом по финансовой модели и параметрам строительства моста через реку Лена, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

В четверг консорциум "Группы ВИС" и "Ростеха" подписал с правительством Якутии соглашение по финансированию и строительству моста через реку Лена под Якутском. В "Ростехе" сообщили, что внебюджетное финансирование может составить около 30 миллиардов рублей. Днем ранее в Минтрансе России заявили, что не знакомы с условиями концессии по строительству моста. В министерстве подчеркнули, что бюджетные средства на мост не предусмотрены.

"Мы с Минтрансом работаем, там все нормально будет", — сказал Николаев, отказавшись от дальнейших комментариев.

"Дочка" "Ростеха" — "РТ-Развитие бизнеса" — и "Группа ВИС" в декабре 2019 года создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для строительства и эксплуатации моста через Лену. Структура "Ростеха" владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС — 66,6%. "Национальная инфраструктурная компания" вошла в субхолдинг ВИС по управлению транспортными концессиями. Она является управляющей компанией для ООО "Восьмая концессионная компания", подавшей частную концессионную инициативу на создание моста.

Этот консорциум и победил в конкурсе на финансирование и строительство объекта, сообщили власти Якутии 17 января. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.