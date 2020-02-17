МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сократила число рейсов в Китай, об этом она сообщает на своём сайте.

"Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в Китай в связи со снижением спроса. С 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы: SU200/201 "Шереметьево" — Пекин — "Шереметьево", SU208/209 "Шереметьево" — Шанхай — "Шереметьево", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в этот период будут продолжены ежедневные рейсы SU204/SU205 "Шереметьево" — Пекин — "Шереметьево", SU206/SU207 "Шереметьево" — Шанхай — "Шереметьево".