РИГА, 19 фев /ПРАЙМ/. Рейс Рига-Хельсинки (BT301) латвийской национальной авиакомпании airBaltic во вторник из-за технических неполадок был вынужден вернуться в рижский аэропорт, говорится в сообщении компании airBaltic.

Спустя полчаса после взлета, пролетая над территорией Эстонии, самолет резко снизился и затем повернул обратно на Ригу.

"Проблема возникла с самолетом Bombardier Q400 NextGen, у которого в ходе перелета в Хельсинки экипаж сообщил об индикации недостаточного давления, в результате чего пилоты в соответствии со всеми процедурами вернулись в Ригу, соблюдая безопасную высоту полета", — говорится в сообщении компании.