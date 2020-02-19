МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Авиабилеты из Москвы на Камчатку могут подорожать на 10-12% из-за роста тарифов аэропорта "Елизово", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо директора департамента гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и "Аэрофлот", содержащее заключение управления регулирования транспорта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Холдинг "Аэропорты регионов", владеющий "Елизово", строит в аэропорту новый терминал за семь миллиардов рублей. "Для возврата вложений в терминал, который будет сдан в декабре 2022 года, инвестор просит установить на 2023-2027 годы новые тарифы, ФАС предложение поддерживает", — пишет газета со ссылкой на заключение службы.

Как отмечает издание, ФАС готова с 2023 года повысить тарифы на взлет-посадку и авиационную безопасность в 2-2,2 раза, а на предоставление терминала и обслуживание пассажиров — в шесть раз. ФАС пишет, что общие сборы с авиакомпаний с 2023 года вырастут в 2,7 раза, но в 2024-2027 годах больше расти не будут.

Согласно расчетам ФАС, билеты из "Елизово" в Москву подорожают из-за роста сборов на 10%, в Хабаровск и Владивосток — в среднем на 12%, отмечает издание.

Представитель "Аэропортов регионов" заявил изданию, что "утвержденные тарифы обсуждались в правительстве и ФАС с участием всех заинтересованных сторон, включая авиакомпании". По его словам, до 2023 года проект может получить господдержку в виде субсидирования ставки по кредиту на строительство или капитальный грант, тогда тарифы будут ниже. В Минтрансе поддерживают выделение капитального гранта, отмечает издание.