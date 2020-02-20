ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Оперативные службы аэродрома Магадана выясняют причины жесткой посадки самолета Ан-2, где пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно самостоятельно. Двое из них пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС.

"На месте работают оперативные службы по уточнению причин происшествия", — сказал собеседник агентства.