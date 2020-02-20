ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2, где пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Частный самолет Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно самостоятельно. Двое из них пострадали.

"Проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины катастрофы и степень причинения вреда здоровью. На борту было 12 пассажиров и 2 члена экипажа, двое пострадали, погибших нет", — сказал собеседник агентства.