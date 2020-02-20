ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Число пострадавших при аварии самолета Ан-2 в Магадане увеличилось до 7, все госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Следователи начали проверку. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

"Число пострадавших, по уточненным данным, семь человек, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.