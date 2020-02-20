ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Упавший в Магадане самолет Ан-2 не разрушился, пожара не борту не было, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.

"Выглядит борт как целый, во всяком случае визуально. Возгорания не было", — сказал собеседник агентства.