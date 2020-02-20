ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Власти работают на месте жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.

"Всем оказана оперативная помощь на месте. Все доставлены в областную больницу. По состоянию информация будет позже. Все службы работают на месте, багаж снимается. На месте работают власти, оперативные службы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, травмы получили не все, кто был на борту.

"Врачи осмотрят всех — может, у кого-то шок", — добавил он.