Один из пострадавших при падении Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Один из пострадавших при падении самолета Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.
Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.
"Один человек находится в палате шоковой терапии. Остальных еще осматривают", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока рано говорить о степени тяжести госпитализированного в палату шоковой терапии. Он добавил, что детей на борту не было.
https://1prime.ru/transport/20200220/830964530.html