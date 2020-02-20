ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Один из пострадавших при падении самолета Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.

"Один человек находится в палате шоковой терапии. Остальных еще осматривают", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока рано говорить о степени тяжести госпитализированного в палату шоковой терапии. Он добавил, что детей на борту не было.