ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Вахтовики были на борту самолета Ан-2, упавшего в Магадане, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.

"На борту были вахтовики, летели в поселок в Среднеканском районе", — сказал собеседник агентства.