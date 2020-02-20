ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту падения Ан-2 в Магадане, сообщила РИА Новости старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

В четверг утром частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно сами. Семь из них пострадали, но для осмотра в больницу доставили всех. Следователи начали проверку.

"Магаданский транспортный прокурор вылетал на место происшествия. Причины падения пока устанавливаются", — сказала Глазова.