ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Самолет Ан-2, упавший в Магадане, принадлежит компании "Т-Цемент", занимающейся золотодобычей, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали проверку.

"Самолет принадлежит "Т-Цемент", — сказала собеседница агентства.

Компания занимается геологоразведкой и золотодобычей в Магаданской области и Якутии.

Как сообщил РИА Новости представитель компании, все пострадавшие доставлены в больницу. "Пока мы воздерживаемся от комментариев до выяснения обстоятельств", — сказал он.