ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Самолет Ан-2 в Магадане упал, набрав высоту 10 метров, разрушены фюзеляж и крылья, сообщил журналистам представитель правительства региона.

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку.

"После отрыва от полосы и набора высоты приблизительно в 10 метров (самолет) прекратил взлёт и совершил грубую посадку, частично разрушив фюзеляж и плоскости крыльев", — сказал представитель правительства.