ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Психологи работают в больнице с пассажирами и членами экипажа самолета Ан-2, упавшего в Магадане, сообщил журналистам представитель правительства региона.

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку.

"Психологи МЧС работают с пассажирами самолета в больнице", — сказал представитель правительства.

Ранее представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что на борту самолета были вахтовики, которые летели в поселок в Среднеканском районе.