ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Жизни и здоровью всех, кто был на борту упавшего в Магадане самолета Ан-2, ничего не угрожает, сообщил старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Магаданской области капитан внутренней службы Иван Яцков.

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку.

"На борту находилось 14 человек, семь из них пострадали. Все доставлены в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сказал Яцков, которого цитирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.