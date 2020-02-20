ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

В четверг утром частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно сами. Семь из них пострадали, но для осмотра в больницу доставили всех. Следователи начали проверку.

"По факту жесткой посадки самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна)", — гласит релиз.