ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Самолет Ан-2 в Магадане, перевозивший вахтовиков, жестко сел вне полосы аэропорта, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Местное МЧС сообщало, что семь человек пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку. Они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

"По данным следствия, самолет Ан-2, вылетевший из аэропорта города Магадан, совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта", — говорится в сообщении.

Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.