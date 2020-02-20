ВЛАДИВОСТОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования возможными причинами крушения самолета Ан-2 в Магадане, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

В четверг утром частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 человек, они смогли покинуть судно сами. Семь из них пострадали, но для осмотра в больницу доставили всех. Следователи начали проверку.

"Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования", — говорится в сообщении.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из следователей и криминалистов следственного управления. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.