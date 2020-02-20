ХАБАРОВСК, 20 фев /ПРАЙМ/. Дальневосточная транспортная прокуратура проверит законность использования для перевозки пассажиров Ан-2, упавшего в Магадане, а также квалификацию пилотов, сообщается на сайте ведомства.

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании "Т-Цемент", которая занимается золотодобычей, при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту были 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Местное МЧС сообщало, что семь человек пострадали, все, кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Один человек находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку. Они рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

В свою очередь прокуратура отмечает, что пострадавших в критическом состоянии нет.

"Дальневосточная транспортная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности использования воздушного судна, в том числе для перевозки пассажиров, соблюдению требований при его техническом обслуживании, поддержанию летной годности, а также квалификации членов летного экипажа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проанализирована полнота и эффективность реализации полномочий должностными лицами управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу, Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации по обеспечению безопасности полетов.

Прокуратура отмечает, что для координации работы на место происшествия выехал магаданский транспортный прокурор. Расследование авиационного происшествия и уголовного дела находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры.