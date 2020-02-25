Три тоннеля на автодороге на Красную Поляну обесточены из-за пожара на подстанции РЖД
СОЧИ, 25 фев /ПРАЙМ/. Движение на федеральной трассе Адлер — Красная Поляна закрыто из-за отсутствия света в трёх тоннелях, транспорт перенаправлен на другую дорогу, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
Отмечается, что вечером в понедельник произошло возгорание на подведомственной РЖД электроподстанции "Монастырь".
"На федеральной автомобильной дороге Адлер — Красная Поляна (ранее — "Альпика-Сервис") прервано электроснабжение на участке километр 6 — километр 41, включая три тоннеля", — говорится в сообщении.
Уточняется, что до полного восстановления электроснабжения движение автотранспорта перенаправлено на дублирующую трассу А-149 Адлер — Красная Поляна. — 0 —
https://1prime.ru/transport/20200225/830977637.html