МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Оборот онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил" в четвертом квартале 2019 года составил 8,9 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда рублей приходится на декабрь, говорится в сообщении компании.

Динамики показателей компания не приводит.

В сообщении отмечается, что в 2019 году сервис показал рост количества поездок в 3,7 раза по сравнению с 2018 годом. "Этого удалось достичь, в первую очередь, за счет расширения присутствия сервиса. За 7 месяцев "Ситимобил" начал работать во всех городах-миллионниках. Последним стал Волгоград, где сервис был запущен 25 февраля", — поясняется в сообщении.

В 2020 году "Ситимобил" планирует увеличить количество поездок в 3,5 раза и выйти на не менее, чем 250 миллионов поездок за год. "Компания стремится занять по меньшей мере второе место на рынке во всех городах присутствия", — отмечается в сообщении. На сегодня сервис входит в топ-2 агрегаторов такси в 13 городах-миллионниках, в том числе в Москве.

Как отмечается в сообщении, "Ситимобил" намерен продолжить экспансию в регионы. "Мы планируем продолжить выходить в другие крупные российские города и укреплять позиции там, где уже присутствуем. Также мы видим колоссальный потенциал для развития "Ситимобил" в регионах за счет синергии с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ситимобил" Виталия Бедарева.

"Ситимобил" — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. В 2018 году "Ситимобил" впервые вышел за пределы Москвы, начав работать в городах Подмосковья и Ярославле. На сегодня сервис доступен в более чем 45 городах России.

Mail.ru Group (MRG) владеет 22,69% "Ситимобила", 40,59% — кипрская Hermalor Investments (представляет интересы сооснователя и гендиректора агрегатора Арама Аракеляна), 12,01% — "Мегафон", 13,15% — WSFIS Global Opportunities fund. Доли двух физлиц, включая Аракеляна, составляют по 5,79%. В декабре 2019 года было завершено создание СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта на базе "Ситимобила" и Delivery Club. Доля СП в "Ситимобил" к концу первого квартала 2020 года составит до 95%. Миноритарными акционерами "Ситимобил" остаются "Мегафон" и основатель сервиса Арам Аракелян.