МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) железнодорожного оператора Globaltrans в иностранной и национальной валюте до "ВВВ-" с "ВВ+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Повышение отражает ожидания Fitch, что компания сохранит устойчивый финансовый профиль с соотношением чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) на уровне ниже 1,5х…", — объясняет рейтинговое действие компания.