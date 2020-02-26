МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Тендер на поиск подрядчика по реконструкции участка трассы А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области с начальной ценой контракта в 13,7 миллиарда рублей, на который заявился лишь один участник, признан несостоявшимся, следует из данных сайта госзакупок.

Тендер был объявлен управлением федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова. Планировалось строительство и реконструкция участка на отрезке Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой до 11 октября 2023 года. Начальная цена контракта составляла 13,7 миллиарда рублей.

Согласно документации, на участие в конкурсе заявился только один участник, в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся.

Федеральная трасса "Скандинавия" — одна из трех дорог Ленинградской области, по которым реализуются автотранспортные связи Северо-Запада России со скандинавскими странами. Трасса была построена в период с 1984 по 1994 годы по старым нормативам. С начала 2000-х годов интенсивность движения на трассе увеличилась в три раза и достигла 22 тысяч автомобилей в сутки.