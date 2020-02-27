ТАШКЕНТ, 27 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Узбекские авиалинии" вывезет из Саудовской Аравии граждан Узбекистана, совершающих паломничество, в связи с распространением коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба авиаперевозчика.

Ранее министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщало, что власти королевства с 27 февраля временно приостановили въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Сообщаем, что авиакомпанией в ближайшее время будет выполнено несколько рейсов исключительно с целью вывоза наших граждан из Саудовской Аравии", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекских авиалиний".

Число узбекских граждан, совершающих паломничество, не уточняется.

В начале февраля "Узбекские авиалинии" по решению властей Узбекистана тремя чартерными рейсами уже вывезли более 580 человек, главным образом граждан республики, из Китая.

Авиаперевозчик уточняет, что с 27 февраля 2020 года приостанавливает выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.