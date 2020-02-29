ТАШКЕНТ, 29 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 1 марта приостанавливает полеты в Южную Корею из-за вспышки нового коронавируса в этой стране, сообщила в субботу пресс-служба авиаперевозчика.

По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, число зараженных коронавирусом в этой стране достигло уже 2931. Скончались всего 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 29 154 человек в работе. В субботу власти призвали жителей не выходить из дома в эти выходные.

"С 1 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее и в целях предотвращения распространения данного вируса на территории Узбекистана", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Авиакомпания осуществляет рейсы в Южную Корею только по маршруту Ташкент-Сеул.

По данным пресс-службы, пассажиры, вылетающие из Сеула рейсом авиакомпании 29 февраля, по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения. "В связи с этим просим не встречать их в аэропорту Ташкента", — отмечается в сообщении. "Совместно с министерством здравоохранения Республики Узбекистан на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу Республики Узбекистан", — добавили в авиакомпании.

Узбекистан с 1 февраля также временно закрыл воздушное сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек..