ТАШКЕНТ, 29 фев /ПРАЙМ/. Узбекистан с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости в субботу представитель узбекистанского министерства транспорта.

Ранее авиакомпания "Узбекские авиалинии" сообщила, что с 1 марта приостанавливает полеты в Сеул из-за коронавируса в Южной Корее.

"Узбекистан с 1 марта временно приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса. Есть решение специальной правительственной комиссии", — сказал собеседник агентства. По его словам, приостановка также относится к полетам южнокорейских авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines в Узбекистан.

Представитель минтранса уточнил, что также рассматривается вопрос организации чартерных рейсов "Узбекских авиалиний" для доставки граждан Узбекистана из Южной Кореи.

Узбекистан с 1 февраля также временно закрыл воздушное сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Позднее "Узбекские авиалинии" тремя чартерными рейсами вывезли из Пекина и Уханя в Ташкент 584 пассажира, главным образом, граждан Узбекистана.

По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, число зараженных коронавирусом в этой стране достигло уже 2931. Скончались всего 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 29 154 человек в работе. В субботу власти призвали жителей не выходить из дома в эти выходные.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.