МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий необходимость получения перевозчиками специального разрешения на перевозки по автодорогам грузов повышенной опасности, в том числе взрывчатых веществ, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.

Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), грузы повышенной опасности — те, которые могут быть использованы в террористических целях. К ним, в частности, относятся взрывчатые вещества и изделия, токсичные (за исключением аэрозолей) и воспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные материалы, инфекционные вещества.

Закон отменяет необходимость получения спецразрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, которое перевозит такие грузы в целях особо важных государственных и оборонных нужд или обеспечения безопасности страны. В связи с этим исключается и необходимость согласования маршрута их перевозки с владельцами автодорог. Сейчас такое исключение сделано при перевозках военной техники и вооружений.

При этом будет исключен доступ к информации о таких перевозках лицам, не имеющим допуска к гостайне.

До принятия закона движение по автодорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, отнесенных, согласно ДОПОГ, к грузам повышенной опасности, допускалось при наличии спецразрешения, выдаваемого уполномоченным органом при условии согласования маршрута перевозки. После получения заявки на перевозку такого груза Ространснадзор согласовывал маршрут перевозки с владельцами автодорог. Однако владельцы автодорог не отнесены к людям, наделенным полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к гостайне.