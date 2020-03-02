МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

"Первого марта в 18.32 (мск) на перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Добавляется, что пострадавших нет. Кроме того, для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Отмечается, что из-за происшествия ожидаются задержки в движении поездов: №70 Москва — Чита, №69 Чита — Москва и №321 Иркутск — Забайкальск.