ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар /ПРАЙМ/. Власти Сахалина с 5 марта прекращают авиасообщение с японским островом Хоккайдо для предотвращения распространения нового коронавируса, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Ранее сообщалось, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сахалинской области обратилась в правительство РФ с просьбой ограничить сообщение с островом Хоккайдо в связи с распространением на территории соседнего государства инфекции, вызванной новым типом коронавируса. На 29 февраля в одноименной префектуре были выявлены 66 заболевших, японские власти объявили на территории острова режим ЧС.

"После 5 марта мы рейсы с неблагополучных территорий закрываем", — сказал министр.

Владимир Ющук уточнил, что к неблагополучным территориям отнесены Китай и Южная Корея, с которыми сообщение уже закрыто, а также Хоккайдо. "Если будут объявлены дальнейшие чрезвычайные ситуации на остальных территориях Японии, мы будем выносить аналогичные предложения, как и по Хоккайдо", — заключил глава регионального минздрава.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.