МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Рейсы между Токио и Владивостоком японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co. Ltd) будут выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивостока.

Торжественная церемония открытия регулярных рейсов состоялась в пятницу, 28 февраля, в аэропорту Нарита рядом с Токио.

"Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы на воздушных судах Boeing 737-800 в Токио три раза в неделю. По средам и пятницам вылет из Владивостока в 16.15, прилет в 14.55. По воскресеньям вылет из Владивостока в 15.35, прилет в 14.05", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 29 марта рейс в столицу Японии будет выполняться ежедневно.