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НУР-СУЛТАН, 2 мар /ПРАЙМ/. Казахстан c 5 марта запретит въезд гражданам Ирана из-за коронавируса, а также сократит авиасообщение с Азербайджаном, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"С пятого марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном, и вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана", — сказал Тлеуберди.

Как сообщил на заседании правительства вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, с 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Количество рейсов по маршруту Алма-Ата — Баку ограничивается с пяти до одного, по маршруту Актау – Баку — с семи до одного.

"В связи с приостановлением данных рейсов, пассажиры… могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме", — сказал замминистра.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.