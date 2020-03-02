МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Aurus определится с локацией еще двух-трех дилерских центров в России до конца года, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Адиль Ширинов.

"Я думаю, что мы определимся еще с двумя ключевыми расположениями до конца этого года. Но ключевое — это сервис", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о новых дилерских центрах Aurus в России.

По его словам, география может быть совершенно разной, и Санкт-Петербург, возможно, ближайший. "Также юг России вполне возможно, но никто не говорит, что на Урале и за ним не будет спроса. Поэтому задача не столько в создании дилерской сети, сколько в создании условий для сервиса, обслуживания машин, которые пойдут к потенциальному покупателю. А он может появиться в любой точке нашей необъятной страны, ведь люди, которые будут заинтересованы и могут себе это позволить, не обязательно живут только в Москве и Санкт-Петербурге", — объяснил он.

О том, что Санкт-Петербург может стать следующим шагом по развитию дилерской сети Aurus в России, рассказал в интервью РИА Новости почти год назад тогдашний глава бренда Герхард Хильгерт. По его оценке, такой центр мог быть готов к открытию не раньше конца 2020 года.

Полный текст интервью с главой Aurus читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.