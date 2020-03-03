ВЛАДИВОСТОК, 3 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", временно приостановила выполнение регулярных рейсов в Республику Корея из-за вспышки коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.

"Авиакомпания "Аврора"… с 1 марта 2020 года временно приостановила выполнение регулярных рейсов в Республику Корея: города Сеул и Пусан. В связи с этим полеты по данным маршрутам будут временно выполняться на чартерной основе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент расписание чартеров полностью совпадает с действовавшим ранее регулярным расписанием с сохранением временных слотов и частности рейсов.

В сообщении говорится, что с 1 по 28 марта "Аврора" принимает к перевозке из России (Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск) в Республику Корея граждан Кореи и других иностранных государств без ограничений, а из Кореи в Россию – только граждан РФ, лиц, имеющих вид на жительство в России, и граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Разрешен выезд в Республику Корея трансферным пассажирам, гражданам РФ, при наличии у них билета в третью страну с нахождением в пункте трансфера (Сеул, Пусан) не более суток, говорится в сообщении.

"Гражданам иностранных государств разрешен выезд в Республику Корея (Сеул/Пусан) с территории России без ограничений, в том числе и трансферных. Пассажиры с купленными авиабилетами вправе рассчитывать на возврат их стоимости. Для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен", — говорится в сообщении.

Южная Корея 2 марта зарегистрировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 4335.