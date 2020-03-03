ЧИТА, 3 мар /ПРАЙМ/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) полностью восстановила движение на перегоне Жипхеген — Хилок в Забайкальском крае, где ранее сошли с рельсов 12 грузовых вагонов, сообщается на сайте ЗабЖД.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в ночь на 2 марта, никто не пострадал. В результате были задержаны шесть поездов дальнего следования, а также отменены два пригородных поезда.

"Второго марта в 17.22 (мск) завершены восстановительные работы на перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги, движение поездов на Забайкальской железной дороге осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.