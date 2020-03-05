МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" объявила тендер на капитальный ремонт моста через реку Ока в Московской области на федеральной трассе "Дон", начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,9 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Капитальный ремонт моста через реку Ока на км 115+180 автомобильной дороги "Дон" Москва – Воронеж – Ростов на Дону – Краснодар – Новороссийск (старое направление), Московская область", — указан в документации объект закупки.

Уточняется, что отремонтировать предстоит участок в 331 метр, общая длина сооружения почти 618 метров. Планируется, что работы начнутся 16 апреля и завершатся 15 декабря 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,9 миллиарда рублей. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.

Заявки на участие в тендере принимаются до 23 марта, итоги подведут 27 марта.