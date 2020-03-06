МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Федеральные правила пользования метрополитенами по всей России не запрещают пассажирам заходить в метро с детскими колясками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.

Первая версия проекта правил пользования метрополитеном содержала запрет на перевозку детей в детских колясках на эскалаторах и при входе-выходе из вагона. Это вызвало широкий общественный резонанс, и пункт был исключён из проекта. Итоговый текст правил, которые впервые утверждены на федеральном уровне для метро всех городов России, зарегистрировал Минюст в январе 2019 года. Однако конечная версия утверждённых правил широкую огласку не получила.

"В типовых правилах нет запрета на вход в метро и вагон поезда с детскими колясками. Перевозка детей с использованием детских колясок должна осуществляться при условии обеспечения безопасности детей и пассажиров с учетом определяемых правилами региональных особенностей функционирования метро", — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Там уточнили, что среди особенностей имеется в виду объем пассажиропотока, а также конструктивная специфика подвижного состава и объектов инфраструктуры метрополитена.

Представитель пресс-службы напомнил, что в соответствии с типовыми правилами органы власти субъектов разрабатывают и утверждают свои правила пользования метрополитеном, которые могут учитывать региональные особенности его функционирования. Минтранс уточнил, что для соблюдения безопасности типовыми правилами запрещено передвигаться в метро на мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах передвижения, кроме инвалидных колясок.

Правила в целом содержат типовые положения, до этого используемые региональными подземками. Среди них перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков. Документ определяет порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади метрополитеном, условия перевозок, требования к информированию пассажиров, находящихся на станциях, в вагонах, переходах.