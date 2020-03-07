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МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне распространения нового коронавируса в мире с 8 марта сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю, сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево – Тегеран — Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", — говорится в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" летал в Тегеран ежедневно.

Сообщается, что по ранее приобретенным авиабилетам на рейсы по данному направлению разрешается переоформление билета без штрафных санкций на любую дату не позднее 31 мая 2020 года; оформление возврата по схеме вынужденного по месту их приобретения (без штрафных санкций).

С 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 5823 случая заражения, из них 145 — со смертельным исходом, выздоровели 1669 человек. Президент Ирана Хасан Роухани в субботу призвал жителей страны избегать лишних поездок и проявлять осторожность в связи с распространением коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.