МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Власти Москвы вновь обратятся в аналитический центр Inrix за разъяснениями по поводу рейтинга пробок, составленного сервисом GoCompare, где Москва названа якобы самым загруженным городом Европы, сообщает в понедельник Московский транспорт.

Согласно сообщению, аналитический центр Inrix вновь опубликовал ежегодный рейтинг, в котором Москва заняла 17 место. При этом в прошлом году они выпустили рейтинг, где Москва была на первом месте. Согласно новому исследованию, время, проведённое жителями столицы в пробках, сократилось почти на 90 часов.

"Мы рады, что зарубежные коллеги видят улучшения, но в очередной раз не понимаем алгоритмы, применяемые для исследования, и весь набор первичных данных, которые были использованы для составления рейтинга и распределения мест. Мы в очередной раз обратимся в Inrix за разъяснениями", — отметил Московский транспорт в Twitter.

Аналитический сервис GoCompare ранее подсчитал, что московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По данным сервиса, по этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно. Уточняется, что в своем исследовании GoCompare использовал информацию рейтинга пробок Inrix и министерства транспорта США.