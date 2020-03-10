МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. РЖД в 2019 году получили чистую прибыль по РСБУ почти в 2 раза выше плана, в том числе, из-за курсовых разниц, сообщил на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.

"Компания получила чистую прибыль в связи с выполнением основных производственных показателей и сокращением затрат. При этом сверхплановая прибыль получена за счет курсовых разниц", — сказал Михайлов.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году составила почти 53 миллиарда рублей, сообщил ранее гендиректор компании Олег Белозеров. План по прибыли на 2019 год предусматривал этот показатель в размере 27 миллиардов рублей.

Михайлов в среду уточнил, что чистая прибыль составила в 2019 году по РСБУ 53,5 миллиарда рублей.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 миллиардов рублей.