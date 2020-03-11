МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Новосибирский аэропорт Толмачево изменил начальную (максимальную) цену контракта на первый этап реконструкции с 13,5 до 14,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

АО "Аэропорт "Толмачево" объявило открытые переговоры по поиску подрядчика на реконструкцию аэровокзального комплекса еще в ноябре прошлого года. С тех пор условия закупки менялись, сдвигались сроки ее завершения. Согласно опубликованному во вторник извещению об изменениях, начальная (максимальная) цена контракта увеличилась с 13,5 до 14,2 миллиарда рублей.

В документации уточняется, что это первый этап реконструкции. Заказчик ожидает окончания строительно-монтажных работ к 1 июня 2022 года.

Предложения принимаются до 30 марта, переговоры назначены на 2-3 апреля, подведение итогов – на 10 апреля.

По данным аэропорта, проект реконструкции аэровокзала будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч квадратных метров.

Новосибирский международный аэропорт Толмачево имени А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений.