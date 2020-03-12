МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в регулирование ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что проектом, разработанным Минтрансом РФ, предлагается внести изменения в статью 20 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

"Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в области установления ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте", — говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект наделяет субъекты РФ полномочиями по установлению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.

В дополнение к указанному законопроекту Минтранс разработал и внес проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 11.18 и 11.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

"Законопроектом предлагается признать утратившими силу часть 3 статьи 11.18 и часть 2 статьи 11.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми в настоящее время установлена административная ответственность за безбилетный проезд и провоз багажа в автобусе междугородного сообщения, а также уточняется определение административного правонарушения в части перевозки без билета детей", — указывается в сообщении.