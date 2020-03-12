МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/, Дарья Ураева. Самолет авиакомпании S7, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, передает корреспондент РИА Новости.

Находящемуся на борту 58-летнему мужчине стало плохо с сердцем через полтора часа после взлета из Иркутска. Врач, находившийся в самолете, оказал мужчине первую помощь и сообщил о необходимости экстренной посадки. Капитан оперативно принял решение сажать самолет в аэропорту Кемерово.

Посадка прошла успешно, мужчину сняли с самолета медработники. Пассажиры отправятся в Москву тем же бортом в ближайшее время.