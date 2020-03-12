САРАТОВ, 12 мар /ПРАЙМ/. Бывший гендиректор крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза" Иван Котвицкий, задержанный почти год назад по делу о даче взятки сотруднику налоговой службы, предстанет перед судом в Саратовской области, следует из материалов на сайте Энгельсского районного суда.

Следствие 14 марта 2019 года сообщило о задержании Котвицкого и его подчиненного, однако суд не стал их заключать под стражу, отправив на тот момент главу завода под домашний арест. По данным управления СК РФ по области, глава завода с подчиненным дали взятку в 2 миллиона рублей налоговому инспектору, чтобы она по итогам проверки на предприятии в 2015 году снизила сумму выявленной неуплаты налогов с более чем 90 миллионов до 40 миллионов рублей, при этом посредники получили за свои услуги 1 миллион рублей. Следователи разыскивали налогового инспектора по подозрению в получении взятки. В период следствия Котвицкий лишился поста гендиректора.

"Дата поступления — 12 марта 2020 года. Судья — Попенков Станислав Александрович… Лица (подсудимые — ред.) — Котвицкий Иван Анатольевич, Процак Марина Александровна, Степанищев Владимир Вячеславович", — говорится в материалах суда.

Уточняется, что Котвицкий и Степанищев обвиняются по статье УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере", а Процак — по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Им грозит до 15 лет лишения свободы. Дата слушаний еще не назначена.

Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" с начала прошлого года находится в тяжелом финансовом состоянии, сократив за год большую часть коллектива и прекратив производство электротранспорта. Но на эту площадку привлечен инвестор — компания "ПК Транспортные системы", куда перешла работать часть коллектива "Тролзы" и которая на арендованных площадях "Тролзы" с конца 2019 года приступила к серийному выпуску троллейбусов. Инспекция Федеральной налоговой службы РФ подала иск о признании завода банкротом.