МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании. Минпромторг пообещал, что продовольственные магазины в РФ не закроют из-за коронавируса

"Временно будут приостановлены полеты "Аэрофлота" в/из Москвы в Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года, Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года, Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года, Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Также приостановлены полеты в Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля 2020 года, Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля 2020 года, Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля 2020 года, Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта 2020 года, Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта 2020 года, Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта 2020 года, Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля 2020 года и Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года, отметили в компании.

Кроме того, приостановка коснулась и рейсов в Среднюю Азию — в частности, в Ташкент, Бухару и Самарканд (Узбекистан) — с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

Ранее "Аэрофлот" уже сообщал о приостановке выполнения ряда рейсов. Компания выполнит полеты в эти страны для возвращения россиян на Родину.

Кроме того, с 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом "Аэрофлота"/SU из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву. Авиакомпания изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан.

С 16 марта "Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.